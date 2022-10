बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक अजब मामला सामने आया है. जिले के देडतलाई गांव में एक 3 साल का बच्चा पिता के साथ थाने पहुंचा. सबसे रोचक बात यह है कि बच्चे ने किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. बच्चे ने पुलिस से कहा कि मम्मी को जेल में डाल दे. वो मुझे मारती हैं. बच्चे की बात सुन चौकी प्रभारी को हंसी आ गई. burhanpur news, 3 years child complain to police station in burhanpur, child told put mother in jail

मम्मी ने चांटा मारा है, उन्हें जेल में डाल दो: मासूम के पिता ने बताया कि रविवार दोपहर उसकी मां नहलाने के बाद उसे काजल लगा रही थीं और बेटा काजल लगवाने मान नहीं रहा था. तभी मम्मी उसे प्यार से एक चांटा मार दिया. इसके बाद बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. जब बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया तो वह कहने लगा कि पापा पुलिस के पास चलो, मम्मी ने मुझे मारा है, उन्हें जेल में डालना है. ये सुनते ही दोनों की हंसी छूट गई, लेकिन बच्चा नहीं माना, लिहाजा उसे थाने लेकर आना पड़ा. थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रियंका नायक ने नन्हें सद्दाम की नाराजगी को कम करने के लिए उसके कहने पर मम्मी की शिकायत लिखी. तब कहीं जाकर सद्दाम माना. मम्मी की शिकायत करने पहुंचे सद्दाम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

चॉकलेट भी चोरी कर लेती हैं मम्मी: बच्चे सद्दाम ने बताया कि उसकी मम्मी चॉकलेट भी चोरी कर लेतीं हैं. जब बच्चे को थाना प्रभारी प्रियंका दिखी तो मासूम ने तुरंत जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा अम्मी को जेल में डाल दो उन्होंने मुझे मारा है. ये सुनते ही चौकी प्रभारी हंसने लगी. उन्होंने जब मामला पूछा तो पता चला कि उसकी मां ने एक चांटा मारा है और वो उसकी चॉकलेट भी चुरा लेती हैं. लिहाजा बच्चे की मासूमियत के आगे थाना प्रभारी को झुकना पड़ा और उन्होंने उसकी शिकायत लिखी, फिल बच्चा खुश होकर घर चला गया.(burhanpur news) (3 years child complain to police station in burhanpur) (child told put mother in jail) (child accused mother of beating in burhanpur)