बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस की ओर से मंगलवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज में मैराथन का आयोजन किया गया था. मैराथन शुरू होते ही भगदड़ मचने से कई लड़कियां गिरकर चोटिल हो गई थी. कांग्रेस के मैराथन में भगदड़ मचने के बाद बरेली के जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए थे. सिटी मजिस्ट्रेट की जांच के आधार पर कोतवाली में मैराथन के आयोजक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के खिलाफ (FIR against congress district president) महामारी अधिनयम का पालन न करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Up Assembly Elections 2022 ) में महिलाओं व लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनके वोट हासिल करने के मकसद से कांग्रेस की ओर से मैराथन का आयोजन कराया जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को बरेली में इसके आयोजन के दौरान कई लड़कियां गिर गई, जिसमें कई लड़कियां जख्मी भी हो गई. दरअसल, मैराथन शुरू होते ही अव्यवस्थाओं के चलते भगदड़ मच गई (stampede during marathon in bareilly) और आगे निकलने की होड़ में मची भगदड़ में कुछ लड़कियां गिरकर चोटिल हो गई. इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी की मैराथन में कोविड-19 के निर्धारित नियमों का भी पालन नहीं किया गया और जैसे ही मामला बरेली के जिला अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल मैराथन में मची भगदड़ और कोविड-19 नियमों का पालन न करने के मामले में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए.

सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच पूरी कर डीएम को सौंपी रिपोर्ट

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़ और कोविड-19 के नियमों का पालन न करने के मामले में अपनी जांच कर बरेली के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को जांच रिपोर्ट सौंप दी. जिसके बाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी की मैराथन के आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.

बरेली के जिला अधिकारी मानवेन्द्र सिंह के आदेश पर कोतवाली में कांग्रेस की मैराथन के आयोजक कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 279, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

