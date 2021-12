चेन्नई : तमिलनाडु के कुन्नूर में वेलिंगटन आर्मी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर होटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया (Army Helicopter Crash). न्यूज एजेंसी Asian News International (ANI) के मुताबिक CDS बिपिन रावत (Chief of Defence Staff Bipin Rawat) और उनकी पत्नी समेत सेना के कुछ उच्च अधिकारी भी सवार थे. सेना और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलिकॉप्टर में 14 लोग सवार थे. सूत्रों के अनुसार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सुलूर एयरबेस पहुंच रहे हैं.

तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा, मैं सीएम के निर्देश पर यहां (हेलिकॉप्टर क्रैश साइट) पहुंचा हूं. विमान में सवार 14 लोगों में से पांच लोगों की मौत हो गई है. दो अन्य की स्थिति गंभीर है. बचाव अभियान जारी है.



सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश

इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. सूत्रों ने बताया कि सीडीएस को वेंटिलेटर पर रखा गया है. भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (court of enquiry) का आदेश दिया है. दुर्घटनास्थल से बरामद शवों को तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में बयान दे सकते हैं.

भारतीय वायु सेना के बयान के अनुसार एक IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं.

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक पूर्व विंग कमांडर ने बताया कि समाचार चैनलों के दृश्यों के आधार पर, हेलीकॉप्टर किसी हादसे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा और उसमें विस्फोट हो गया होगा. तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉ जे राधाकृष्णन के अनुसार घायलों के इलाज के लिए एक विशेष चिकित्सा दल कुन्नूर भेजा गया है. सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री घायलों से अस्पताल में मिल सकते हैं.

दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में मौजूद नौ लोगों के नाम सेना ने जारी किए.

जनरल बिपिन रावत (CDS)

मधुलिका रावत (बिपिन रावत की पत्नी)

ब्रिगेडियर एल एस लिद्दर

ले. कर्नल हरजिंदर सिंह

एन के गुरसेवक सिंह

एन के जितेंद्र कुमार

लांस नाएक विवेक कुमार

लांस नाएक बी साई तेजा

हवलदार सतपाल

जानें IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में

दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान Mi-17V-5 मीडियम-लिफ्टर हेलीकॉप्टर (medium lifter helicopters) के रूप में हुई है. यह दुनिया के सबसे उन्नत और बहुमुखी हेलीकॉप्टरों (most advanced and versatile helicopters) में से एक है. हालांकि, Mi- series के हेलीकॉप्टरों (Mi-series of helicopters) से दुर्घटना की घटनाएं पहले भी हुई हैं, हेलीकॉप्टर का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया बाकी कार्गो हेलीकॉप्टरों की तुलना में बेहतर है. Mi-17V-5 हेलीकॉप्टरों के Mi-8/17 का एक सैन्य परिवहन (military transport ) है, जो विश्व स्तर पर अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है.

हेलीकाप्टरों का निर्माण रूसी हेलीकाप्टरों की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर (Kazan Helicopters) द्वारा किया जाता है. हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना और हथियारों के परिवहन, अग्नि सहायता, कॉन्वे एस्कॉर्ट, गश्त और सर्च और रेस्कयू (search-and-rescue) अभियान में किया जाता है.