अमरावती : आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC ) ने डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण (steep increase in the price of diesel) होने वाले भारी नुकसान को आंशिक रूप से का करने के लिए प्रति यात्री 2 रुपये से 10 रुपये तक डीजल उपकर (diesel cess) लगाने का फैसला किया है. निगम के प्रबंध निदेशक सी द्वारका तिरुमाला राव ने बुधवार को यहां कहा कि ग्रामीण पल्ले वेलुगु (Rural Palle Velugu) और सिटी बस सेवाओं के आधार किराए को छोड़कर, आरटीसी ने यात्री किराए में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया, हालांकि नुकसान को कवर करने के लिए 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी की आवश्यकता थी.

पल्ले वेलुगु और शहर की सेवाओं में न्यूनतम किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया है. पत्रकारों से बात करते हुए, प्रबंध निदेशक ने कहा कि डीजल की कीमत दिसंबर 2019 और अप्रैल 2022 के बीच 67 रुपये से बढ़कर 107 रुपये प्रति लीटर हो गई है. उन्होंने कहा कि यह 60 फीसदी की बढ़ोतरी है, जबकि हमने दिसंबर 2019 के बाद यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की है. हम डीजल पर प्रतिदिन 3.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं. तिरुमाला राव ने कहा कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर को पिछले दो वर्षों में कोविड -19 के कारण 5,680 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान (revenue loss) हुआ है.

प्रबंध निदेशक ने कहा कि उसी समय, टायर और अन्य बस घटकों की दरें भी बढ़ीं. यह सब निगम के लिए असहनीय हो गया है. केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में हमने यात्री किराए में वृद्धि किए बिना डीजल उपकर लगाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि डीजल उपकर से आरटीसी को सालाना 720 करोड़ रुपये की आय होगी. ग्रामीण 'पल्ले वेलुगु' सेवाओं में डीजल उपकर 2 रुपये प्रति यात्री, एक्सप्रेस में 5 रुपये और उच्च श्रेणी की सेवाओं में 10 रुपये होगा.आरटीसी के लगभग 12,000 वाहनों में 50 प्रतिशत 'पल्ले वेलुगु' और 3 प्रतिशत उच्च-स्तरीय सेवाएं हैं, जिनमें वातानुकूलित बसें भी शामिल हैं.