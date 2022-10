अमरावती: आंध्र प्रदेश के एक थिएटर में रविवार को एक्टर प्रभास (Super Star Prabhas) की फिल्म की स्क्रीनिंग पर खुशी जताते हुए फैंस ने पटाखे फोड़े. इस दौरान थिएटर में आग (Fire broke out in theater due to firecrackers) लग गई. घटना पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम कस्बे की है. वेंकटरमण थिएटर में उनकी फिल्म 'बिल्ला' की स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास के फैंस ने पटाखे फोड़े.

इसके साथ ही प्रशंसकों ने प्रभास का जन्मदिन भी मनाया. पटाखे से निकली चिंगारी से थिएटर की सीटों में आग लग गई. आग की लपटें तेजी से फैलते देखकर दर्शक दहशत में आ गए और बाहर की ओर भागे. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. थिएटर के कर्मचारियों ने फिल्म देख रहे कुछ लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया.

फिल्म 'बिल्ला' में प्रभास और उनके चाचा व अनुभवी अभिनेता कृष्णम राजू लीड रोल में है. हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया, जिसके कारण एक्टर प्रभास इस साल अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं. प्रभास के जन्मदिन के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में फिल्म को फिर से रिलीज किया गया. अनुष्का शेट्टी की मुख्य भूमिका वाली 'बिल्ला' पहली बार 2009 में रिलीज हुई थी. इसे कृष्णम राजू के अपने बैनर 'गोपीकृष्ण मूवीज' के तहत बनाया गया था.