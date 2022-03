कडप्पा: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आंध्र प्रदेश इकाई ने गुंटूर में जिन्ना टॉवर का नाम बदलने की मांग दोहराई (BJP has reiterated the demand for renaming the Jinnah Tower in Guntur) है. पार्टी की ओर से यह तर्क दिया गया कि पाकिस्तान के संस्थापक के नाम को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह भारत के विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था.

आंध्र प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी सुनील देवधर ने शनिवार को कहा कि गुंटूर में जिन्ना टॉवर का नाम बदला जाना चाहिए. उन्होंने यह जोर देकर कहा कि पार्टी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि कट्टरवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ है. कडपा के राणाभेरी में बोलते हुए, देवधर ने कहा, 'गुंटूर में जिन्ना के नाम पर एक टावर का नाम रखा गया है. वह 'अखंड भारत (अविभाजित भारत)' के विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं की हत्या और पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार था. भाजपा मांग करती है कि गुंटूर स्थित टावर का नाम मुहम्मद अली जिन्ना हटा दिया जाए.'

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी टावर का नाम बदलने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खोने का डर है. देवधर ने कहा, 'भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. भाजपा मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि कट्टरवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ है. टॉवर का नाम (पूर्व राष्ट्रपति) एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जा सकता है, लेकिन वह (सीएम) ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिलेगा.'

भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने पिछले साल दिसंबर में गुंटूर नगर निगम आयुक्त चल्ला अनुराधा को विशेष रूप से एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 'जिन्ना टॉवर' का नाम बदलने की मांग की गई थी. गुंटूर नगर निगम (जीएमसी) के अधिकारियों ने टावर को तिरंगे से रंगवा दिया है. इसके अलावा, देवधर ने यह भी कहा कि भाजपा कडपा में टीपू सुल्तान की प्रतिमा के निर्माण की अनुमति नहीं देगी. इस जिले का नाम कडपा है, जिसका अर्थ है चौखट (वेंकटेश्वर स्वामी का प्रवेश द्वार). भाजपा कडपा में टीपू सुल्तान की मूर्ति के निर्माण की अनुमति नहीं देगी. वह एक बर्बर शासक था जिसने लाखों हिंदुओं को मार डाला और जबरन धर्मांतरण करवाया. उनकी सेना ने लाखों हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया.'

(एएनआई)