नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट (India Gate in the national capital ) पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति (Amar Jawan Jyoti burning since last 50 years ) का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया (To Be Merged With National War Memorial Flame At India Gate) जाएगा. सेना के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जोकि 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए थे. इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था.

सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा जोकि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं.

(पीटीआई-भाषा)