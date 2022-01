हैदराबाद : दूरसंचार विशेषज्ञ कल्याणी बोगिनेनी को वेरिज़ोन मास्टर आविष्कारक 2021 से सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने 5जी के भविष्य के बारे में बात की.

दूरसंचार विशेषज्ञ कल्याणी बोगिनेनी (telecommunications expert Kalyani Bogineni) का कहना है कि 5जी तकनीक (5G technology) दुनिया भर में लोगों के जीवन में क्रांति लाने जा रही है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence),इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) और डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) जैसे तकनीकी नवाचारों की बदौलत दुनिया हमारी उंगलियों पर होगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि में महत्वपूर्ण हो जाएगी. 5जी के साथ हाई स्पीड इंटरनेट और नागरिक सेवाएं सभी के लिए सुलभ हो जाएंगी. नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या वाले दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलेस ब्लैकहोल टेक्नोलॉजी (wireless Blackhole Technology) के माध्यम से निर्बाध ऑनलाइन शिक्षा (uninterrupted online education) प्रदान की जा सकती है.

कल्याणी पिछले तीन दशकों से अमेरिका में शोध के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह वर्तमान में वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस से जुड़ी हुई है और 5जी प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख रोल निभा रही हैं.

नई तकनीक (5G) ऑटोमेशन और नौकरी के अवसरों को कैसे प्रभावित करेगी?

5जी चौथी औद्योगिक क्रांति लाएगा. उद्योगों की स्थिति बदलेगी. कई डोमेन में रोबोट इंसानों की जगह लेंगे. कृषि में एआई और आईओटी ( AI and IoT) अहम हो जाएंगे. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसान पानी और कीटनाशक पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं. रोबोटिक्स और सेंसर कृषि के लिए नए तौर-तरीके तैयार करेंगे. ये सभी घटनाक्रम आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देंगे.

भारत कब 5G सेवाएं शुरू करेगा?

सबसे पहले, दूरसंचार वाहकों (telecom carriers) को 5G स्पेक्ट्रम (5G spectrum) आवंटित किया जाना चाहिए. फिर, 5G टावरों को स्थापित किया जाना चाहिए. डाटा सेंटरों को अपग्रेड किया जाना चाहिए. मोबाइल फोन पर चिपसेट और ऐप्स 5जी के लिए इनेबल होने चाहिए. गतिशीलता नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है (Mobility network needs to be established). इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा. सेवाएं शुरू होने के बाद भी तकनीक को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचने में कम से कम दस साल लगेंगे.

क्या हर कोई तकनीकी नवाचारों का लाभ उठा सकता है?

लोगों को तकनीक की जरूरत है. सामान्य मैसेजिंग और कॉलिंग सुविधाओं के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, रसद (logistics), वित्त और शिक्षा ऐप के बारे में बताने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप- अत्यधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है. डेवलपर्स को आसानी से सुलभ ऐप्स को डिजाइन करने (designing easily accessible apps) पर ध्यान देना चाहिए. छात्रों को लगातार अपने कौशल का उन्नयन करना चाहिए (constantly upgrade their skills). ऑनलाइन कई कोर्स उपलब्ध हैं. नौकरी मिलने के बाद ज्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं. कौशल उन्नयन के बिना करियर की सीढ़ी पर चढ़ना असंभव होगा. भविष्य में, बुनियादी डिजिटल ज्ञान (basic digital knowledge) के कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को कर सकता है.

5G क्या बदलाव लाएगा?

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे. 2जी वायरलाइन से लेकर वायरलेस वॉयस (2G wireline to wireless voice), 3जी ऑन-डिमांड इंटरनेट से लेकर 4जी सीमलेस इंटरनेट (3G on-demand internet to 4G seamless internet) तक, दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले 30 वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. बदलती तकनीक के साथ, हमें तेज बैंडविड्थ की जरूरत है. 5जी इस समस्या का समाधान है. 5G की बदौलत ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी तकनीकों (Augmented and virtual reality technologies) का विस्तार होगा. हमारे पास पहले से ही कई वर्चुअल रियलिटी गेम और ऐप हैं. वीआर गेम उपयोगकर्ता को वास्तविकता की धारणा प्रदान करते हैं. वे उपयोगकर्ता को यह महसूस कराते हैं कि वे अपने भौतिक शरीर के बाहर पर्यटन स्थलों, जंगलों और वन्य जीवन में वस्तुतः मौजूद हैं (user feel that they are virtually present in tourist places, forests, and wildlife outside their physical bodies). VR गेम के लिए हेडसेट और कंट्रोलर की जरूरत होती है. ब्रॉडबैंड क्षमता बढ़ाने के अलावा, 5G तेज अपलोड और डाउनलोड को सक्षम बनाता है.

भविष्य में 5G क्या सेवाएं प्रदान करेगा?

वर्तमान में, एआई, डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं. इनका असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा. उदाहरण के लिए, किसी एरिया में ट्रैफिक जाम की स्थिति में, एसएमएस के माध्यम से त्वरित सुधारों के लिए सूचना दी जा सकती है. घर में बिजली के उपकरणों को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है. समस्या की तुरंत पहचान करने के लिए सेंसर को पीने के पानी और जल निकासी पाइपलाइनों से जोड़ा जा सकता है. आपदाओं के दौरान लोगों को सचेत करने, आपातकालीन राहत प्रदान करने और आपदा के पैमाने का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है. सेल टावरों में तकनीकी मुद्दों को रोबोट और ड्रोन का उपयोग करके हल किया जा सकता है. ऑनलाइन शिक्षा (Online education), टेलीमेडिसिन (telemedicine ) और डिजिटल परामर्श (digital consultations) आम हो जाएगा. हम 4G की तुलना में 5G के साथ बहुत तेजी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.