नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (corona virus in national capital delhi) के मामलों में तेज वृद्धि के बीच उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीश और लगभग पांच प्रतिशत कर्मचारी कोविड​​​​-19 से संक्रमित हो गए हैं. शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शीर्ष अदालत के 32 न्यायाधीशों में से कम से कम चार न्यायाधीश (four judges) और लगभग 3000 कर्मचारियों में से 150 वर्तमान में वायरस से संक्रमित (150 currently infected with the virus) हैं.

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण से सात व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 20181 नये मामले सामने आये थे. वहीं संक्रमण दर बढ़कर 19.60 प्रतिशत हो गई थी. देश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अद्यतन किए गए आंकड़े (The figures updated on Sunday by the Union Health Ministry) के अनुसार, एक दिन में 1,59,632 नये मामले सामने आये, जबकि 327 और मरीजों की मौत हो गई है.

शीर्ष अदालत के परिसर में कोविड-19 जांच सुविधा स्थापित की गई है और यह सोमवार से शनिवार तक खुली रहती है. एक परिपत्र में कहा गया कि कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक स्वरूप के प्रसार को रोकने और इसके मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए यह दोहराया जाता है कि उच्चतम न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले, यानी रजिस्ट्री कर्मचारी, समन्वय एजेंसियों के कर्मचारी, अधिवक्ता और उनके कर्मचारी आदि, विशेष रूप से वे, जिनमें कोविड-19 संक्रमण (संक्रमणों) के लिए अधिसूचित लक्षणों के समान कोई लक्षण है, तो वे कृपया इस सुविधा में अपनी जांच करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Covid Restrictions: महाराष्ट्र-बंगाल में आधी क्षमता से खुलेंगे ब्यूटी सैलून, हिमाचल में समारोहों पर पाबंदी

शीर्ष अदालत ने 2 जनवरी को संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 जनवरी से दो सप्ताह के लिए सभी सुनवाई डिजिटल तरीके से करने का फैसला किया था.