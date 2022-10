अमरावती : आंध्र प्रदेश में बापतला जिले के सूर्यलंका तट क्षेत्र में तीन किशोर मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में बह गए (Three teenagers were washed away in Bay of Bengal ) जबकि तीन अन्य अब भी लापता हैं. पुलिस के मुताबिक, दो अन्य लोग घटना में सुरक्षित बच गए. बापतला जिला पुलिस अधीक्षक विकुल जिंदल के मुताबिक, समूह विजयवाड़ा से छुट्टी मनाने के लिए सूर्यलंका पहुंचा था.

उन्होंने फोन पर कहा, 'वे (किशोर) गहरे समुद्र में बह गए. हमने अब तक तीन शव बरामद किए हैं जबकि तीन अन्य अब भी लापता हैं.' स्थानीय उपमंडल पुलिस अधिकारी ने कहा, 'वे (किशोर) एक भोजन प्रबन्धक के साथ काम करते थे. उन्होंने अपने परिवारों को बताया था कि वे सूर्यलंका में एक शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं और मंगलवार सुबह विजयवाड़ा से ट्रेन से यहां पहुंचे.'

स्थानीय अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों में से दो जूनियर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे और दो कक्षा नौ और दस में पढ़ रहे थे. उन्होंने कहा कि अन्य ने 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. ये लोग एक कैटरर के साथ काम करते थे.

