ऊना: चिन्तपूर्णी के मुख्य बाजार में इनोवा में आए कुछ युवकों ने पंजाब नंबर की एक गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर उनपर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ (Youths broke the glass of devotees car) दिए. गनीमत यह रही कि गाड़ी में बैठे युवक बच गए. घटना देख आसपास के दुकानदार और वहां से गुजर रहे श्रद्धालु भी हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि श्रद्धालु युवक जब अपनी गाड़ी में चिन्तपूर्णी की तरफ आ रहे थे तो मुबारिकपुर से चिन्तपूर्णी रोड पर पास न देने को लेकर इनकी बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद श्रद्धालु चिन्तपूर्णी पहुंचे तो उनकी गाड़ी के आगे युवकों ने अपनी इनोवा लगा दी और बेसबॉल से गाड़ी के शीशे तोड़ (devotees car in Chintapurni) डाले. वहीं, चिन्तपूर्णी पुलिस को सूचना दी गई और एएसआई सुशील कुमार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पार्टियों को चिन्तपूर्णी थाना ले जाया गया. चिन्तपूर्णी थाना के एएसआई सुशील कुमार (ASI Sushil Kumar of Chintapurni police station) ने बताया कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है. श्रद्धालुओं की गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ,वह दूसरी पार्टी देने को तैयार है.