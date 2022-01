.

हिमाचल में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं



शिमला: बारिश और बर्फबारी (rain in shimla) के बाद अब प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ बना (clear weather in himachal) रहेगा. हालांकि इस दौरान जिला शिमला किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. मौसम साफ होने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन पर्वतीय इलाकों में ठंड (cold in mountainous areas) का प्रकोप जारी है. प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद (snowfall in himachal) कई हिस्सों में जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था. अभी भी कई सड़कें बन्द हैं. फिलहाल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की अभी कोई संभावना नहीं है.