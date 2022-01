.

VIDEO: हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी...कई संपर्क मार्ग बाधित Published on: 19 minutes ago



शिमला: हिमाचल प्रदेश (Weather Update of Himachal) में बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के चलते कई जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. शिमला में बर्फबारी के कारण बाधित हुई सभी सड़कों को बहाल कर (roads restored in Shimla city) दिया गया है. वहीं,जिले के ऊपरी इलाकों में सड़क मार्गों को खोलने का काम जारी है. मुख्य मार्गों व सम्पर्क मार्गों को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है.