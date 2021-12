.

VIDEO: हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से राहत, 1 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ



शिमला: Weather Update Of Himachal: हिमाचल में अगले चार दिन तक मौसम साफ रहने (himachal weather forecast) का अनुमान है. 26 दिसंबर को हिमाचल में ताजा बर्फबारी (snowfall in himachal) के बाद से शीतलहर (Cold wave in hp) का प्रकोप जारी है. हालांकि, बीते तीन दिन से सूबे में धूप खिली है, लेकिन ठंड से ठिठुरन बढ़ी है. मौसम विभाग के मुताबिक जनजातीय जिला किन्नौर (snowfall in kinnaur) और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी (fresh snowfall in himachal) हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा. ऐसे में न्यू ईयर पर बर्फबारी नहीं होगी. मौसम साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार रात को बर्फबारी हुई है, जबकि राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहा. हिमाचल में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखी गई है. चार इलाकों में पारा माइनस में दर्ज हुआ है. केलांग में माइनस 10.3, कल्पा 4.5, मनाली 1.2 और डलहौजी में माइनस 1.0 दर्ज किया गया है.