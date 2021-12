.

VIDEO: नए साल के जश्न के लिए शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ Published on: 28 minutes ago



शिमला: नए साल के जश्न (new year celebration in shimla) मनाने के लिए पहाड़ों की रानी शिमला तैयार है. बाहरी राज्यों से पर्यटकों का आना लगातार जारी है, तो वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न होटलों में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. शिमला में नया साल मनाने के लिए पर्यटकों ने पहले से ही होटल्स में कमरों (cheapest tour packages in himachal) की बुकिंग करा ली है. शिमला के 80 फीसदी होटल्स फुल हो चुके हैं. नए साल पर बर्फबारी की (snowfall in himachal) आस को लेकर काफी तादाद में पर्यटक शिमला सहित अन्य पर्यटकों का रुख कर रहे हैं. होटल्स में भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. रिज और माल रोड पर पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हैं. इसके अलावा पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल्स में ठहरने के साथ उनके मनोरंजन के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं.