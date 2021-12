.

snowfall in Himachal: हिमाचल के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, दीदार करने पहुंच रहे सैलानी Published on: 30 minutes ago



देवभूमि हिमाचल के पहाड़ इन दिनों बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं. हिमाचल में विंटर सीजन की शुरुआत में ही ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (snowfall in Himachal) का सिलसिला जारी है जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बर्फ देखने की चाह में सैलानी हिमाचल का रूख कर रहे हैं. पर्यटकों की बर्फ देखने की चाहत उन्हें हिमाचल की ओर खींच रही है. सैलानी कुल्लू मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति पहुंचकर सफेद चांदी से ढके मनमोहक नजारों का आंनद उठा रहे हैं और बर्फ में अठखेलियां कर रहे हैं. शिमला के कुफरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी (first snowfall of the season) दर्ज की गई है. जिसके बाद पहाड़ों की रानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार है. पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उन्हे इस बार विंटर सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है. क्रिस्मस और न्यू ईयर को लेकर अभी से ही पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करवा ली है. शिमला, कुल्लू- मनाली, चंबा, धर्मशाला में होटल पैक (Hotel Pack in Dharamshala) हो चुके हैं.