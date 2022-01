.

Weather Update Himachal: हिमाचल में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर



शिमला: हिमाचल प्रदेश (weather update himachal) में बारिश और बर्फबारी (snowfall in hp) के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है. पारा लुढ़कने से हिमाचल में ठंड बढ़ गई है. मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के लिए बर्फबारी और बारिश (alert for rain in himachal) की चेतावनी जारी की है. शिमला पुलिस विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है. शिमला पुलिस ने पर्यटकों (Tourist in Shimla) सहित अन्य लोगों के लिए एडवाइजरी जारी (Shimla Police alert on snowfall) करते हुए बर्फबारी के बीच न जाने की अपील की है. शिमला-कुफरी-नारकंडा नेशनल हाईवे पर कुछ स्थानों पर वाहनों की आवाजाही (road closed in hp) प्रभावित हुई है.