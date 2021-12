.

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलने (weather changed in himachal) लगा है. मौसम विभाग (metrology department shimla) ने प्रदेश में आगामी चार से पांच दिन प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी व निचले हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं, वीरवार सुबह से ही जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति (tribal district lahaul spiti) की चोटियों पर बर्फबारी (snowfall in lahaul spiti) का दौर शुरू हो गया है. बर्फबारी के चलते लाहौल-स्पीति में तापमान माइनस (minus temperature in lahaul valley) से नीचे पहुंच गया है. बर्फबारी के चलते लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी (water crisis in lahaul) की है. बर्फबारी के चलते घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है. तापमान गिरने से पानी की पाइपें जम गई हैं. माइनस तापमान के कारण प्राकृतिक जल स्त्रोत भी जम (natural water sources freeze) गए हैं. माइनस तापमान के कारण लाहौल की सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है.