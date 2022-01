.

VIDEO: कुल्लू-लाहौल स्पीति में बर्फबारी, वाहनों के पहिए थमे Published on: 50 minutes ago



कुल्लू/लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी (weather update himachal pradesh) का दौर जारी है. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में (heavy snowfall in lahaul spiti) बुधवार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. घाटी में 1 फुट से भी अधिक ताजा हिमपात (fresh snowfall in hp) हुआ है. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही (road closed in lahaul) पूरी तरह से ठप हो गई है. हालांकि बीते दिन प्रशासन की ओर से फोर बाई फोर वाहनों को जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन आज ताजा हिमपात (fresh snowfall in hp) के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है. इसके अलावा बिजली व पानी की समस्याओं से (water problem in spiti valley) भी घाटी के लोगों को जूझना पड़ रहा है. वहीं, जिला कुल्लू में भी बर्फबारी (snowfall in kullu) के चलते 35 बस रूट प्रभावित (bus route affected in hp) हुई है. बर्फबारी के कारण लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.