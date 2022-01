.

VIDEO: हिमाचल में बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच की मस्ती



शिमला: हिमाचल प्रदेश (himachal weather update) में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. प्रदेश में फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने (snowfall in shimla) वाली नहीं है. 10 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. 8 और 9 जनवरी को भारी हिमपात को लेकर अलर्ट (alert for snowfall in himachal) भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 7,8 और 9 जनवरी तक अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं. प्रदेश में हो रही बर्फबारी (tourist in himachal) के चलते काफी तादात में पर्यटक शिमला, मनाली, चंबा पहुंचना शुरू हो गया है. वीरवार को शिमला के कुफरी में दिन भर पर्यटक बर्फबारी से अठखेलियां करते नजर आए. पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. वहीं, बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों ने शिमला, मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है. जिससे पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.