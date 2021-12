.

शिमला: देवभूमि हिमाचल में बर्फबारी (Devbhoomi Himachal Pradesh) का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में (COLD WAVE IN HIMACHAL PRADESH) आ गया है. प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला सहित कई शहरों का तापमान माइनस में पहुंच गया है. कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दो दिन तक प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है. इस दौरान शिमला और धर्मशाला में ठंडी हवाएं चलेगी. कुल्लू जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से (snowfall in solang valley) तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. वीरवार देर शाम चंबा के भरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू में बर्फबारी (fresh snowfall in himachal) हुई है, जबकि शुक्रवार सुबह ही कुफरी में बर्फ के फाहे गिरे हैं. सुबह से शिमला सहित अधिकतर हिस्सों में आसमान में बादल उमड़े हुए हैं. हालांकि बर्फबारी की कम संभावना है, लेकिन क्रिसमस पर बर्फबारी की संभावना विभाग ने जताई है. प्रदेश में शनिवार को मौसम साफ रहेगा और 23 दिसंबर को फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना है.