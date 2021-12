.

शिमला: राजधानी शिमला में बर्फ पर स्केटिंग (skating on snow in shimla) के रोमांच का सफर शुरू हो चुका है. राजधानी शिमला में ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक ( ice skating rink shimla ) में बर्फ जमने से स्केटर्स के चेहरे खिल गए हैं. स्थानीय लोग और पर्यटकों (tourist reached shimla) में आइस स्केटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. राजधानी शिमला में तापमान में आई गिरावट (temperature down in himachal) के साथ ही आइस स्केटिंग रिंक के आधे से ज्यादा भाग में बर्फ जम चुकी है. स्केर्ट्स ने बर्फ के शीशे पर फिसलने के रोमांच का आनंद उठाया. यह साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंक है. जहां आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है. इस रिंक को 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था. तब से लेकर हर साल यहां पर सर्दियों में प्राकृतिक रूप से बर्फ जमा कर स्केटिंग करवाई जाती है. इस वर्ष यानी 2020 में स्केटिंग रिंक अपने सौ साल पूरे कर लिए हैं.