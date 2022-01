.

VIDEO: बिलासपुर में सड़क हादसा, 1 पर्यटक की मौत...14 घायल Published on: 11 minutes ago



शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भीषण सड़क (road accident in bilaspur) हादसा हुआ है. जिला के स्वारघाट में दो टूरिस्ट बस (tourist bus accident in himachal) पलट गई. हादसे में एक पर्यटक की मौत (tourist dies in hp) हो गई, जबकि 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना पर स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया. मृतक महाराष्ट्र का निवासी था. एक गाड़ी पंजाब और दूसरी दिल्ली नंबर की थी. पंजाब नंबर की बस मनाली से अमृतसर जा रही थी, जबकि दिल्ली नंबर की बस मनाली से दिल्ली जा रही थी. इस दौरान गरा मोड़ के पास दोनों बस अनियंत्रित होकर पलट गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.