.

VIDEO: मंडी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना Published on: 13 minutes ago



मंडी: इस समय देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं. एक विचारधारा विलम्ब की है और दूसरी विकास की. विलम्ब की विचारधारा कांग्रेस की है और विकास की विचारधारा भाजपा की. यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित रैली को (PM MODI MANDI RALLY) संबोधित करते हुए कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राज्य की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरा होने के (Four years of Jairam govt ) उपलक्ष पर आयोजित समारोह और इन्वेस्टर्स मीट की सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में (ground breaking ceremony in mandi) शामिल होने आए हुए थे. अपने संबोधन में (PM Modi address in Mandi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा की सरकार गरीब और आम आदमी के बारे में सोचती है. कांग्रेस ने कभी भी पहाड़ पर रहने वालों के दर्द को नहीं समझा और हमेशा विलम्ब की विचारधारा पर काम किया. प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं थी उन्हें कांग्रेस सरकारों ने (PM Modi targets Congress) लटका कर रखा जबकि भाजपा सरकार ने आते ही उनपर काम किया और आज यह योजनाएं बनकर पूरी हो चुकी हैं और कुछ का कार्य प्रगति पर है.