हमीरपुर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ,सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल Published on: 6 minutes ago

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में तेंदुए स्पॉट किए जाते (Leopard terror in himachal) हैं. ताजा मामला में हमीरपुर में तेंदुआ स्पॉट किया गया (Leopard Spotted in Municipal Council Hamirpur) है. जो शहर में किसी के घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो नगर परिषद हमीरपुर (Municipal Council Hamirpur ) के एरिया के बीचोंबीच का बताया जा रहा,जहां तेंदुआ सड़क पर घूमता नजर आ रहा है. तेंदुए की दस्तक से इलाके के लोग डरे हुए (Leopard terror in Hamirpur) हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.