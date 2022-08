.

ठियोग में दरका पहाड़, पेट्रोल पंप समेत 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ठियोग/शिमला: मौसन विज्ञान केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया (Heavy rain in himachal) है. ऐसे में प्रदेश में सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश से होने वाले नुकसान की खबरें भी आ रही (landslide in shimla) है. ताजा मामले में जिला शिमला के उपमंडल ठियोग में हादसा हुआ (landslide in theog) है. यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहाड़ी दरकने से वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया (Petrol pump damaged in Theog) है. पहाड़ के दरकने से एक बड़ी चट्टान पंप के ऊपर आ गिरी जिससे तीन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसे हल्की चोटें आई हैं फिलहाल उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं, मौसम खराब होने से अभी भी पहाड़ से लगातार पेड़ गिरने का सिलसिला जारी है.