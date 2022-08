.

हिमाचल में आफतकाल, धर्मशाला में भूस्खलन, पठानकोट मंडी NH बंद Published on: 44 minutes ago |

Updated on: 28 minutes ago Koo_Logo Versions

हिमाचल में आज बारिश ने तबाही मचा रखी (himachal weather update) है. प्रदेशभर में हाहाकार मचा हुआ (Yellow Alert in Himachal) है. अब धर्मशाला के पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे चंबी के समीप भारी भूस्खलन हुआ (Landslide in Dharamshala) है. जिससे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया (Landslide near Pathankot Mandi NH Chambi) है. जिससे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई. जिससे लोगों को काफी पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन भारी बारिश (heavy rain in himachal) के कारण लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी इस नेशनल हाईवे को क्लियर कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हादसे में कुछ दुकान भी चपेट में आई हैं. गनीमत यह रही की इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ (heavy rain in Dharamshala) है.