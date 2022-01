.

मंडी में बड़ी कार्रवाई, 1400 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद Published on: 32 minutes ago



मंडी: जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. आबकारी व कराधान विभाग (Excise and Taxation Department Himachal) पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब के धंधे (illegal liquor in himachal) पर सख्त कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात आबकारी विभाग की टीम ने जिला के सुंदरनगर स्थित एक लॉजिस्टिक स्टोर के गोदाम से 1400 लीटर स्पिरिट (spirit recovered in ssundernagar) के कंटेनर बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले में छानबीन की जा रही है. नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.