VIDEO: ठियोग में भीषण अग्निकांड, दो मकान जलकर राख Published on: 48 minutes ago



ठियोग: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में आग की घटनाओं से हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है. सर्दियां शुरू होते ही आगजनी के मामले बढ़ने लगे हैं. आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने (shimla fire incident) आ रही हैं. ताजा मामला जिला शिमला के उपमंडल ठियोग से सामने आया है. ठियोग उपमंडल बासाधार पंचायत के कराई गांव (Karai village of Theog Shimla) में अचानक से लकड़ी के मकान में आग भड़क उठी. वहीं, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुराने लकड़ी के मकानों में आग लगने (fire in Theog Karai village) से दो परिवार बेघर हो गए हैं. आग लगने की सूचना (Fire incident in Theog of Himachal) एसडीएम को भी दी गई. जिसके बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा, लेकिन सड़क न होने की वजह से गाड़ी घर तक नहीं जा पाई. हालांकि कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों ने अभी आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन पुराने लकड़ी के मकान में आग (Fire damage in Theog) इतनी भयानक तरीके से फैली कि इसे काबू करना मुश्किल हो गया. देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया.