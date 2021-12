.

शिमला: भाजपा सरकार के चार साल के जश्न के विरोध में कांग्रेस 27 दिसंबर को प्रदेशव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाएगी. इस दिन हर जिले में कांग्रेस जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को सरकार की विफलताओं का एक ज्ञापन सौंपेगी. वहीं, राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे. यह जानकारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी. कुलदीप सिंह राठौर ने कहा एक तरफ देश में (Kuldeep Rathore on Omicron) ओमिक्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है. पांच राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है. लेकिन हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड और नियम हैं. राठौर ने कहा कि सरकार इस खतरे को लेकर बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि सरकार (Himachal Congress targets BJP) अपने चार साल के जश्न में (Four years of Jairam government) सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन को पानी की तरह बहा रही है. भाजपा पर निशाना साधते हुए राठौर ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार के चार साल के शासनकाल में कुशासन के चलते बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है. उन्होंने कहा कि हाल में हुए उप चुनावों में भाजपा को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा है. बाबजूद इसके वह चार साल का जश्न मना रही है.