VIDEO: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने के लगाए आरोप Published on: 8 minutes ago



धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के (Himachal Assembly Winter Session 2021) चौथे दिन (fourth day of himachal assembly winter session) भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर (point of order) के तहत पर्यटन विभाग (tourism department himachal) की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए. विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया. जयराम सरकार पर निशाना(mukesh agnihotri attacks on jairam) साधते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (leader of opposition mukesh agnihotri) ने कहा कि 200 करोड़ रुपये एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां (tourism properties in himachal) सरकार ने बनाई. उसके बाद इन संपत्तियों को सरकार ने निजी हाथों में कौड़ियों के दाम बेच रही है. मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर(convention center in mandi), जंजैहली में कल्चरल सेंटर (cultural center in janjehli) बनाया, जिसको अब सरकार बेच रही है. इससे पहले भी सरकार ने पर्यटन निगम के होटल को बेचने का प्रयास किया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया.