.

VIDEO: कुल्लू में बर्फबारी से लुढ़का पारा, शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन Published on: 21 minutes ago



कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट (temperature down in kullu) आई है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है. प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर (cold wave in himachal) की स्थिति बनी हुई है. जिला कुल्लू में बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आनी व बंजार का संपर्क कट गया है. ग्रामीण इलाकों में पेयजल स्त्रोत जमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कुल्लू जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, शुक्रवार शाम को पर्यटन नगरी मनाली में ताजा बर्फबारी के बाद माल रोड (Snowfall In Manali ) पर पर्यटक खासा उत्साहित नजर आए.