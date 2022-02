.

चंबा में बर्फबारी का दौर जारी, कई इलाकों में बिजली व पानी आपूर्ति बाधित Published on: 7 minutes ago



चंबा: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in himachal) का दौर जारी है. बारिश-बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. जिला चंबा में भी बर्फबारी का दौर जारी है. चंबा में एक फिट से अधिक ताजा हिमपात (fresh snowfall in chamba) हुआ है. बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. कई इलाकों में सड़कों पर आवाजाही बाधित (road closed in chamba) है, साथ ही कुछ हिस्सों में बिजली सप्लाई और पेयजल आपूर्ति भी बाधित है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. पहाड़ों पर बर्फबारी (snowfall in himachal) से जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. प्रदेश में वीरवार को 460 सड़कें अवरुद्ध हो गई. शिमला जिले में 149, लाहौल स्पीति 138, चंबा 53 ,किन्नौर 21, कुल्लु 44, मंडी 45, सिरमौर में 9 और सोलन में एक सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है.