शिमला में दोस्तों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ऐसे दी श्रद्धांजलि, बोले- क्लास में टीचर के थे फेवरेट Published on: 28 minutes ago



शिमला: राजधानी शिमला के निजी स्कूल सेंट एडवर्ड में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम (Tribute program at St. Edward School) का आयोजन किया गया. इस मौके पर स्कूल प्रबंधन और उनके सहपाठी रहे पूर्व विद्यार्थियों ने भी श्रद्धांजलि दी. इस दौरान (Friends of Bipin Rawat paid tribute) धर्मपाल कपूर और चेतन शर्मा ने बताया की 1971 से 1973 तक जनरल बिपिन रावत ने शिमला के एडवर्ड स्कूल से स्कूली शिक्षा (Bipin Rawat Edward School student) ग्रहण की थी. देश के सपूत और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत (India first CDS General Bipin Rawat) को याद करते हुए उनके बचपन के सहपाठी धर्मपाल कपूर और चेतन शर्मा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि बिपिन रावत फुटबॉल के उम्दा खिलाड़ी थे. क्लास में टीचर के फेवरेट थे. जब भी टीचर कक्षा में कोई भी सवाल पूछते थे तो सबसे पहले बिपिन रावत हाथ खड़ा कर जवाब (Bipin Rawat Shimla tour) देते थे. वे अक्सर कहा करते थे कि वे सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं.