VIDEO: हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड



लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी (rain in hp) हुई है. सोमवार देर रात लाहौल-स्पीति, अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है. मिली जानकारी के अनुसार कुफरी में हल्की बर्फबारी (snowfall in shimla) हुई है. बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है. पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश में चार और पांच जनवरी को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी (yellow alert in himachal) किया है. प्रशासन ने लोगों को बारिश, बर्फबारी, हिमस्खलन एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ों के ऊपरी भागों में ना जाने की हिदायत दी है. वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.