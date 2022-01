.

VIDEO: लाहौल-स्पीति में बर्फबारी, पारा लुढ़कने से हिमाचल में बढ़ी ठंड



लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज (weather update himachal) बदल गया है. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति (snowfall in lahaul spiti) में अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है. पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश में चार और पांच जनवरी को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी (yellow alert in himachal) किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (meteorological center shimla on weather) के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव के साथ ही बारिश और बर्फबारी (fresh snowfall in hp) की संभावना बढ़ गई है. 9 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और हल्की बर्फबारी की हो सकती है. मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में दो दिन बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं.