.

VIDEO: पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे आग का सहारा Published on: 13 minutes ago



शिमला: पहाड़ों पर बर्फबारी (snowfall in hilly area) का दौर शुरू (Snowfall in himachal) हो गया है. शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में बर्फबारी (fresh snowfall in kufri) के बाद यहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है. बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, बर्फबारी के चलते कुफरी में तापमान (temperature down due to snowfall) लगातार गिर रहा है. स्थानीय लोग आने वाले दिनों में इलाके में और बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं. सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं. पर्यटकों की बर्फ देखने की चाहत उन्हें हिमाचल की ओर खींच रही हैं. पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उन्हे इस बार विंटर सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है.