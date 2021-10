.

VIDEO: अर्की पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा Published on: 20 minutes ago



सोलन: हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव (bypoll in himachal pradesh) को लेकर प्रचार अभियान (election campaign) चरम पर पहुंच गया है. भाजपा और कांग्रेस (bjp and congress) के दिग्गज नेता अपनी-अपनी पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में हैं. सभी पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. इसी कड़ी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री (health minister of bihar mangal pandey) और हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रभारी मंगल पांडेय (former himachal bjp in charge mangal pandey) रविवार को जिला सोलन पहुंचे. मंगल पांडेय ने कहा कि मेरा हिमाचल से काफी लगाव है. कार्यकर्ताओं से मिलने का मन कर रहा था. मुझसे रहा नहीं गया, तो हिमाचल आ गया. पांडेय ने कहा कि 4 साल पूर्व में जो कसर चुनाव जीतने में रह गई था, उसे इस बार पूरा करना है. अर्की की जनता ने पिछले चुनाव में भी हम सब को भरपूर प्यार दिया था और इस बार जनता में भाजपा के लिए ज्यादा प्यार है. 2017 की कमी को इस बार ठीक करना है. इस बार पहले से ज्यादा वोट भाजपा को मिलेगा, यह मुझे विश्वास है. हमारा उम्मीदवार हर कार्यकर्ता है. हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं.