कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी की गाड़ा पारली पंचायत के मझाण गांव (fire in mazhan village of kullu) में भीषण अग्निकांड(mazhan fire incident) में देव मंदिर सहित 27 मकान जलकर खाक हो गए हैं. आगजनी की इस घटना में करीब 9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सीएम जयराम ठाकुर ने मझाण गांव में भीषण अग्निकांड (cm jairam on mazhan fire incident) पर दुख जताया है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज तहसील के तहत आने वाले मझान गांव में शनिवार दोपहर बाद यह आगजनी की घटना शुरू हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव में प्रभावित लोगों की चीखें दूर-दूर तक सुनाई दे रही थी. स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी (mla surendra shourie ) ने बताया कि उन्होंने इस बारे में जिला प्रशासन को भी निर्देश जारी किया है, ताकि राहत कार्यों को जल्द से जल्द गांव में पूरा किया जा सके. इस अग्निकांड में 27 घर और 26 गौशालाएं और दो मंदिर जलकर राख हो गए. कुल नौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है.