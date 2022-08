.

Published on: 2 hours ago

Updated on: 1 hours ago

शिमला: बुधवार देर रात कोटखाई के कलबोग में सिविल सोसायटी के (Fire in Civil Society godown in Kalbog) गोदाम में भीषण आग लग गई. आग लगने के कारण सोसायटी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. जानकारी के मुताबिक पुलिस को रात 11 बजे आग की सूचना मिली थी.बताया जा रहा है कि आग लगने के कई सिलेंडर से भी बलास्ट हुआ. यहीं पर ही होलटी कल्चर और एग्रीकल्चर का (Office of Holti Culture and Agriculture) दफ्तर भी जलकर राख हो गए.आग लगने का कारण शाट शर्किट बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही अग्निशमन की गाड़ियां मोके पर पहुंची और स्थानीय लोगो के साथ आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण काबू नहीं पाया जा सका.अग्निशमन अधिकारी (Fire Officer DC Sharma) डीसी शर्मा ने मामले की पुस्टि की है. बता दें कि बीते दिनों कलबोग में ही सरकारी स्कूल जलकर राख हो गया था.