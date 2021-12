.

Cyber Crime Case In Himachal: हिमाचल में बढ़ रहा साइबर ठगी का ग्राफ



शिमला: हिमाचल प्रदेश में साइबर (cyber crime case in himachal) अपराध तेजी से फैलता जा रहा है. साइबर ठग नए-नए हथकंडे अपना ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अलग-अलग तरीके से साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक 5428 शिकायतें साइबर अपराध (cyber crime complaints registered in hp) के दर्ज हुए हैं. ज्यादातर शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड (financial fraud in shimla) से संबंधित है. पिछले साल 2020 में भी 1200 शिकायतें मिली थी. वर्ष 2021 में 5428 शिकायतें साइबर अपराध के दर्ज हुए हैं. इनमें 2108 शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड और 1731 सोशल नेटवर्किंग से संबंधित हैं. अन्य शिकायत 1402, मोबाइल गुम होने के 187 मामले सामने आए हैं. एडिशनल एसपी साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर का कहना है कि इस साल 54,85,426 रुपये ठगों से रिकवर किए गए हैं. 12 लाख रुपये प्रोसेस में हैं, वह भी जल्द ही रिकवर कर लिए जाएंगे.