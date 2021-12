.

VIDEO: शिमला में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को सीएम जयराम ने किया संबोधित Published on: 22 minutes ago



शिमला: राजधानी शिमला में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (Climate change conference in Shimla) का आयोजन किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सम्मेलन का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिघलते ग्लेशियर पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं और इस दिशा में शोध के साथ-साथ तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है. उन्होंने (Glaciers in Himachal) कहा कि पर्यावरण पर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त किया गया है और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके. इसके अलावा निदेशक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट आफ लद्दाख सोनम वांगचुक ने जलवायु परिवर्तन पर अपने (Sonam Wangchuk in shimla) विचार रखे.