हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ, ठंड से मिलेगी राहत Published on: 1 hours ago



कुल्लू: जिला कुल्लू में (weather update himachal pradesh) वीरवार को मौसम साफ रहा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है. बीआरओ के द्वारा सोलंग नाला से लाहौल घाटी (clear weather in lahaul valley) के सिस्सू तक सड़क को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन सड़क अभी भी फिसलन भरी है. ऐसे में फोर बाई फोर वाहनों व टायरों पर चेन लगी हुई गाड़ियों को ही सिस्सू तक जाने की अनुमति दी जा रही है. लाहौल घाटी की ओर रवाना होने वाले लोगों को भी राहत मिली है. इसके अलावा मनाली (tourist in manali) से पर्यटकों को सिर्फ सोलंग नाला तक ही भेजा जा रहा है. वहीं, लाहौल घाटी में भी मौसम के साफ होने पर अब लोगों ने अपने घरों की छतों से बर्फ को हटाना शुरू कर दिया है. बीते दिनों लाहौल घाटी के ग्रामीण इलाकों (heavy snowfall in lahaul spiti) में 3 से 4 फुट हिमपात हुआ है.