बिलासपुर में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल



बिलासपुर: जिला बिलासपुर के घुमारवीं में दो पक्षों में मारपीट (clash in bilaspur ) का मामला सामने आया है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया (video viral in himachal) पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार जमीन विवाद (land dispute in hp) में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है. वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. बिलासपुर एसपी (sp bilaspur on viral video ) ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. घुमारवीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.