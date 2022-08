.

शिमला: राजधानी शिमला में तेज रफ्तार गाड़ी चालकों का खामियाजा अब सड़क पर चल रहे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. ताजा मामले में शनिवार सुबह लक्कड़ बाजार बस अड्डे के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी के चालक ने सड़क पर चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी. गाड़ी उस व्यक्ति को बोनट पर घसीटते (car driver dragged a person in shimla) हुए ले गई , उसी दौरान व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग इक्ठ्ठा हो गए और चालक की (Fight in Lakkar Bazar of Shimla) जमकर पिटाई कर (Car driver thrashed in Shimla) दी. इस दौरान एक महिला ने भी चालक पर हाथ साफ किया. विवाद के चलते सड़क की दोनों तरफ लंबा (Jam in Shimla Lakkar Bazar) जाम लग गया. वहीं, किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कोई पुराना विवाद था. दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई. वहीं, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई. पुलिस दोनों से पूछताछ कर असल कारण तलाश रही है.