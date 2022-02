.

यूपी में अनुराग ठाकुर ने उड़ाई पतंग, 300 से अधिक सीटें जीतने का दावा Published on: 1 hours ago



लखनऊ: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर (anurag thakur on up tour) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि हमारी विकास की पतंग ऊंची उड़ रही है. हम निश्चित तौर पर यहां 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं. दरअसल, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर प्रदेश मुख्यालय पर विकास की उड़ान कार्यक्रम के तहत पतंगबाजी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हमने अपनी तमाम घोषणाओं को पूरा किया है. वहीं, अखिलेश यादव (anurag thakur on akhilesh yadav) के 20 चोरी संबंधित बयान पर उन्होंने कहा कि उनके मित्रों के घर दीवारों से रुपये निकले हैं तो अब कुछ भी निकल सकता है. उन्होंने कहा कि दो युवाओं की जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर चुकी है. एक बार फिर पश्चिम में वो जोड़ी नजर आ रही है. मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है.