100 दिन में कोलकाता से लद्दाख की पैदल यात्रा के दौरान हिमाचल पहुंचे मिलन माझी, फिट रहने का दे रहे मंत्र Published on: 41 minutes ago

मंडी: पश्चिम बंगाल के 26 साल के मिलन कुमार माझी 100 दिन में कोलकाता से लद्दाख (Kolkata to ladakh in 100 days) तक के पैदल सफर पर हैं. इन दिनों वो हिमाचल पहुंच चुके (Milan Majhi reached himachal) हैं और फिलहाल मंडी जिले में हैं. कोलकाता से लद्दाख की दूरी लगभग 2500 किमी. है, जिसे मिलन 100 दिन में पैदल चलकर पूरा करेंगे. उन्हें इस यात्रा पर निकले 60 दिन हो चुके हैं और अब 1800 किमी. का सफर तय कर चुके हैं. मिलन की मानें तो बचपन से ही लद्दाख और खारदुंगला (kolkata to ladakh on foot) तक बाइक से जाना चाहते थे. लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण वो बाइक नहीं नहीं खरीद पाए. जिसके चलते उन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए पैदल ही ये सफर पूरा करने का फैसला लिया. मिलन रोजाना करीब 30 किमी. पैदल चलते हैं और वो बताते हैं कि रास्ते में लोग उनकी मदद करते हैं, 3 वक्त का खाने से लेकर रात्रि ठहराव में लोग और सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद करती हैं लेकिन वो किसी से आर्थिक मदद नहीं लेते. कोलकाता से लद्दाख का ये सफर उनका सपना (100 days journey kolkata to ladakh) है लेकिन इस सफर के जरिये वो लोगों को फिट रहने और पर्यावरण संरक्षण जैसी सीख भी देते हैं. मिलन कहते हैं कि आजकल थोड़ी सी दूरी के लिए भी लोग बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पैदल चलने से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों ठीक रहेगा