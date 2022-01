.

देखिए मंडी बस स्टैंड पर लड़ाई का वायरल वीडियो, दो पक्षों में जमकर चले लात-घूंसे Published on: 32 minutes ago



मंडी: मंडी शहर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर लड़ाई-झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया (Viral video of mandi) पर जमकर वायरल हो रहा है. लड़ाई झगड़े का ये वीडियो (Video of fight in mandi) मंडी बस स्टैंड का बताया जा रहा है. लड़ाई-झगड़ा करने वाले कौन हैं, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. वहीं, जब इस बारे में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि 1 जनवरी (fight at Mandi bus stand) को सदर थाना में दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिली थी कि बस स्टैंड पर कुछ लोग आपस में लड़-झगड़ रहे हैं और उनमें मारपीट हो रही है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद सदर थाना से एक टीम जब (Sadar Police station mandi) बस स्टैंड पर पहुंची, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया. उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.