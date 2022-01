.

जज्बे को सलाम: 40 किलोमीटर बर्फ में चलकर टीकाकरण करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी Published on: 2 hours ago



चंबा: चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य कर्मी बर्फ के ग्लेशियर को पार कर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं. भरमौर से बड़ग्रां तक 40 किलोमीटर बर्फ में पैदल (snowfall in bharmour) चलकर इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चों का टीकाकरण किया. अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने दायित्व का निर्वहन करना इनके बुलंद जज्बे को दर्शाता है. बीएमओ भरमौर अंकित शर्मा का कहना है कि भरमौर अति दुर्गम क्षेत्र है. यहां 4 से 5 फीट तक बर्फबारी हुई है. उसके बाद भी (Vaccination in Chamba during snow) तीन ग्लेशियर को पार करती हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने (Vaccination of teenagers in Chamba) पहुंची जिसके लिए टीम बधाई की पात्र है.