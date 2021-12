.

VIDEO: चिड़गांव में अग्निकांड, दो मकान जलकर राख, 12 मवेशी भी जिंदा जले Published on: 26 minutes ago



सर्दियां शुरू होते ही आगजनी के मामले बढ़ने लगे हैं. जिले में आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने (shimla fire incident) आ रही हैं. ताजा मामले में बीती बुधवार की रात जिले की चिड़गांव तहसील के दिउदी गांव में आग लग (Fire incident in Deodi village) गई. घटना में दो घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं. वहीं, 12 मवेशी भी आग की भेंट चढ़ गए. साथ ही 3 अन्य मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. अग्निकांड की सूचना (Fire incident in Deodi village) मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर (fire incident in chirgaon) काबू पाया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. अग्निशमन अधिकारी डीसी शर्मा (Fire Officer DC Sharma) ने मामले की पुष्टि की है.